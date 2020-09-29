Наши услуги

Имплантация

Запишитесь на имплантацию в нашем стоматологическом центре! Лучшая цена в Одессе! Одномоментное удаление с имплантацией, и установкой коронки. All-on-4. Костная и мягкотканная пластика.

Все зубы за один день или All-on-4 и All-on-6

Протезирование зубов в клинике за 1 день без костной пластики по уникальной швейцарской технологии недорого

Виниры

Установка виниров, на сегодняшний день, является одной из наиболее результативных, доступных по стоимости, а потому популярных методик среди все большего количества людей

Лечение зубов

Сертифицированные и опытные врачи. Контроль качества лечения. Лечение зубов под микроскопом. Восстановление естественной анатомии зуба

Протезирование зубов

Настоящий момент в наша платная зубная клиника обеспечивает наиболее современные и эффективные методики протезирования

Лечение во сне

На сегодняшний день лечение зубов во сне признано самым эффективным и безопасным методом лечения

Почему Мы

First Family Dental Studio

На сайте стоматологической клиники вы найдете: передовые методики, диагностический комплекс, профессиональная команда докторов. Наш приоритет – ваш комфорт: мы делаем все, чтобы каждый гость чувствовал себя уютно в нашей клинике

Забота

Тёплое отношение к пациентам как «к своим», умение слушать и слышать

Честность

Недорогая стоматология в Киеве и Одессе с прозрачным ценообразованием без навязывания лишних услуг

Технологичность

Собственная лаборатория, передовое оборудование и европейские технологии, все это обеспечивает стоматологическая поликлиника в Одессе

Профессионализм

Врачи и зубные техники с опытом работы 8-30 лет. Комплексный подход к решению проблемы. Нас рекомендуют 98% пациентов!

Наша команда

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рус

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врач-стоматолог терапевт стаж работы — 5 лет

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врач-стоматолог терапевт стаж работы — 5 лет

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врач-стоматолог терапевт
стаж работы — 5 лет

Работаем для Вас
с 9:00 до 21:00 без выходных

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