Наши услуги
Имплантация
Запишитесь на имплантацию в нашем стоматологическом центре! Лучшая цена в Одессе! Одномоментное удаление с имплантацией, и установкой коронки. All-on-4. Костная и мягкотканная пластика.
Все зубы за один день или All-on-4 и All-on-6
Протезирование зубов в клинике за 1 день без костной пластики по уникальной швейцарской технологии недорого
Виниры
Установка виниров, на сегодняшний день, является одной из наиболее результативных, доступных по стоимости, а потому популярных методик среди все большего количества людей
Лечение зубов
Сертифицированные и опытные врачи. Контроль качества лечения. Лечение зубов под микроскопом. Восстановление естественной анатомии зуба
Протезирование зубов
Настоящий момент в наша платная зубная клиника обеспечивает наиболее современные и эффективные методики протезирования
Лечение во сне
На сегодняшний день лечение зубов во сне признано самым эффективным и безопасным методом лечения
Почему Мы
First Family Dental Studio
На сайте стоматологической клиники вы найдете: передовые методики, диагностический комплекс, профессиональная команда докторов. Наш приоритет – ваш комфорт: мы делаем все, чтобы каждый гость чувствовал себя уютно в нашей клинике
Забота
Тёплое отношение к пациентам как «к своим», умение слушать и слышать
Честность
Недорогая стоматология в Киеве и Одессе с прозрачным ценообразованием без навязывания лишних услуг
Технологичность
Собственная лаборатория, передовое оборудование и европейские технологии, все это обеспечивает стоматологическая поликлиника в Одессе
Профессионализм
Врачи и зубные техники с опытом работы 8-30 лет. Комплексный подход к решению проблемы. Нас рекомендуют 98% пациентов!
Работаем для Вас
с 9:00 до 21:00 без выходных